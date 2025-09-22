Fare affari con Israele | così le aziende favoriscono genocidio e occupazione
Il 18 settembre 2024 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò una risoluzione che chiedeva a Israele di porre fine alla sua occupazione illegale del Territorio palestinese entro un anno dall’adozione. La risoluzione chiedeva poi agli stati membri delle Nazioni Unite di assumere iniziative concrete per dare seguito al parere della Corte internazionale di giustizia, espresso due mesi prima, tra le quali “impedire a propri cittadini, aziende ed entità sotto la loro giurisdizione di svolgere attività che sostengano o rafforzino l’occupazione israeliana; (.) cessare di importare prodotti provenienti da insediamenti israeliani e interrompere i trasferimenti di armi, munizioni e relativi equipaggiamenti laddove vi siano ragionevoli motivi per sospettare che possano essere usati nel Territorio palestinese occupato; applicare sanzioni, come divieti di viaggio e congelamento di beni, nei confronti di persone ed entità coinvolte nel mantenimento della presenza illegale di Israele nel Territorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Armi e affari con Israele così l’Italia è complice del genocidio a Gaza | intervista all’attivista palestinese Omar Barghouti.
Gli affari italiani in Israele - La società civile però non comprende le aziende private che continuano con grande profitto a fare affari con Israele. Da ilfattoalimentare.it
Don Nandino espulso da Israele: "Mi accompagnavano in 4 a fare pipì" - “Non andrò in Israele, ma vorrei potere dallo stesso in Palestina, visto che tutti lo riconoscono come Stato”. Scrive affaritaliani.it