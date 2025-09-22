Fantastic four supera ant-man al box office dei film disney di maggior successo

Il successo al botteghino di Fantastic Four: First Steps segna un’importante svolta per l’universo Marvel, superando in termini di incassi un celebre film della fase pre-Endgame. Diretto da Matt Shakman, il film rappresenta una rivisitazione moderna e futuristica dei Fantastici Quattro, ambientata in un multiverso retro-futuristico e con protagonisti attori di grande rilievo come Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach. In questo articolo si analizza l’impatto commerciale del film e le implicazioni future per la saga Marvel. crescita al botteghino di fantastic four: first steps. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

'I Fantastici Quattro: Gli Inizi' supera il primo 'Ant-Man' al box office mondiale e sfiora $520 milioni di dollari totali; I Fantastici 4: Gli Inizi supera i 500 milioni di dollari d’incasso; I Fantastici Quattro supera Ant-Man 3 al box office, incasserà circa $520 milioni nel mondo secondo gli analisti.

The Fantastic Four: First Steps is expected to beat Doctor Strange's domestic haul this weekend. Read on. - Man And The Wasp(Photo Credit –Facebook/Hotstar) The Fantastic Four: First Steps is constantly facing harsh declines at the ... Secondo koimoi.com

The Fantastic Four: First Steps Worldwide Box Office Inches Closer To Beating The 2nd-Highest-Grossing Ant-Man Movie’s $500M+ Global Haul - Marvel Studios’ The Fantastic Four: First Steps has crossed a major milestone at the worldwide box office, inching closer to another MCU movie’s global haul. Segnala koimoi.com

