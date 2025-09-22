Fano l’accusa di Samuele Mascarin sui servizi educativi | Hanno chiuso a Poderino per aprire a Gimarra con sei iscritti

Fano (Pesaro-Urbino), 22 settembre 2025 – Si accende il dibattito sulla riorganizzazione dei servizi educativi 0-3 anni a Fano. L’ex assessore alle politiche educative Samuele Mascarin ieri è tornato a denunciare la chiusura della sezione ponte di Poderino – “da vent’anni sempre al massimo delle iscrizioni” – a favore di una nuova apertura a Gimarra, “che a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno educativo conta appena sei iscritti, con quattro bambini presenti”. Una scelta definita da Mascarin “maldestra e fallimentare”, che avrebbe “penalizzato famiglie, educatrici e bambini, oltre a disperdere un patrimonio pedagogico ventennale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

