Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino

Un boato nel cuore della notte, tanto violento da essere avvertito da buona parte degli abitanti del quartiere intorno ai portici di via Libertà, a Cinisello Balsamo, creando allarme e paura. Qualcuno ha pensato a un incidente o qualcosa di più serio, invece si trattava di una “semplice“ assalto allo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza al civico 86. L’esplosione si è verificata alle 4.20 del mattino di ieri. La deflagrazione ha distrutto lo sportello provocando danni alla parete nella quale è inserito e sparpagliando calcinacci nel passaggio pedonale dei portici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino

In questa notizia si parla di: fanno - saltare

Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere

Conca e lo Swatt Club fanno saltare il banco. Cosa sarà ora del ciclismo italiano?

Harry e Meghan Markle, buco milionario: che teste fanno saltare

USA: veti incrociati fanno saltare possibile accordo in senato per prolungare l’esercizio fiscale. Mentre scatta la settimana di pausa per il capodanno ebraico, si avvicina il rischio dell’esercizio provvisorio dal 1.o ottobre. - X Vai su X

Venerdì 19 settembre I 60 Lire fanno saltare il palco del GNAM! Zero scuse: solo musica, energia e tanto divertimento. GNAM Bar & Cucina Prenota ora il tuo tavolo al 3477619612 - facebook.com Vai su Facebook

Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino; Fanno esplodere uno sportello bancomat e scappano; Esplosione nella notte, ladri fanno saltare il bancomat e scappano con i soldi.

Sogliano, fanno saltare per aria il bancomat ma guardia e inchiostro li lasciano a bocca asciutta - Hanno fatto saltare per aria un bancomat ma sono rimasti a bocca asciutta, grazie al tempestivo arrivo di una guardia giurata e al sistema ... corriereromagna.it scrive

Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere - Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 8 settembre 2025 – Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio della notte e ha mandato letteralmente in pezzi l’erogatore di banconote della Bcc Centropadana, ospitato ... Lo riporta ilgiorno.it