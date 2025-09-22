Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino

Ilgiorno.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato nel cuore della notte, tanto violento da essere avvertito da buona parte degli abitanti del quartiere intorno ai portici di via Libertà, a Cinisello Balsamo, creando allarme e paura. Qualcuno ha pensato a un incidente o qualcosa di più serio, invece si trattava di una “semplice“ assalto allo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza al civico 86. L’esplosione si è verificata alle 4.20 del mattino di ieri. La deflagrazione ha distrutto lo sportello provocando danni alla parete nella quale è inserito e sparpagliando calcinacci nel passaggio pedonale dei portici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

fanno saltare il bancomat e scappano col bottino

© Ilgiorno.it - Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino

In questa notizia si parla di: fanno - saltare

Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere

Conca e lo Swatt Club fanno saltare il banco. Cosa sarà ora del ciclismo italiano?

Harry e Meghan Markle, buco milionario: che teste fanno saltare

Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino; Fanno esplodere uno sportello bancomat e scappano; Esplosione nella notte, ladri fanno saltare il bancomat e scappano con i soldi.

fanno saltare bancomat scappanoSogliano, fanno saltare per aria il bancomat ma guardia e inchiostro li lasciano a bocca asciutta - Hanno fatto saltare per aria un bancomat ma sono rimasti a bocca asciutta, grazie al tempestivo arrivo di una guardia giurata e al sistema ... corriereromagna.it scrive

Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere - Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 8 settembre 2025 – Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio della notte e ha mandato letteralmente in pezzi l’erogatore di banconote della Bcc Centropadana, ospitato ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Fanno Saltare Bancomat Scappano