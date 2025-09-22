Fanc**o la corrida | l’influencer Jeremstar fa irruzione nell’arena dei tori e scatena il caos arrestato

Un’azione plateale, preparata da mesi e annunciata sui social con parole premonitrici: “ Farò di testa mia, a prescindere dalle conseguenze”. L’influencer e videomaker francese Jeremstar, 38 anni, ha mantenuto la promessa, interrompendo una corrida durante la celebre feria des Vendanges di Nîmes con un’irruzione nell’arena. L’atto di protesta, organizzato in collaborazione con l’associazione animalista PETA France, si è concluso con il suo arresto e quello di altri due attivisti. Tutto è accaduto venerdì sera, nel primo giorno della fiera. Dalla prima fila degli spalti, Jérémy Gisclon (vero nome di Jeremstar) è balzato nell’arena, srotolando un drappo con la scritta inequivocabile “F*ck la corrida”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

