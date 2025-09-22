Falsi ingressi militare dell' Aeronautica condannato anche alla rimozione dal grado | Truffa da 12mila euro

Viterbotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un militare dell'Aeronautica di Viterbo è stato condannato a otto mesi e quattordici giorni di reclusione e alla rimozione dal grado per truffa militare continuata aggravata. Secondo l'impianto accusatorio, avrebbe alterato i registri delle presenze tra il 2015 e il 2019, inserendo manualmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: falsi - ingressi

Migranti: documenti falsi e finte pratiche per ingressi in Italia, 9 arresti

Falsi ingressi, militare dell'Aeronautica condannato (anche alla rimozione dal grado): Truffa da 12mila euro.

Roma, falsi certificati medici per non andare al lavoro: condanna per il militare - Adducendo come scusa dei fantomatici problemi di salute, avvalorati anche da certificati medici, un maresciallo dell'Aeronautica Militare era riuscito a tenersi lontano dal posto di lavoro per oltre ... Si legge su ilgiornale.it

Patenti con falsi certificati medici: arrestato anche un medico dell'Aeronautica - E' Antonio Montanari, 56 anni, il tenente colonnello medico dell'Aereonautica militare arrestato dai carabinieri con la sua collaboratrice Zaluha Yevheniya, con l'accusa, si legge negli atti, di ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Falsi Ingressi Militare Aeronautica