Falsi ingressi militare dell' Aeronautica condannato anche alla rimozione dal grado | Truffa da 12mila euro
Un militare dell'Aeronautica di Viterbo è stato condannato a otto mesi e quattordici giorni di reclusione e alla rimozione dal grado per truffa militare continuata aggravata. Secondo l'impianto accusatorio, avrebbe alterato i registri delle presenze tra il 2015 e il 2019, inserendo manualmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Migranti: documenti falsi e finte pratiche per ingressi in Italia, 9 arresti
Sabato 27 settembre, alle ore 21, torna al Refettorio Ambrosiano la dottoressa Emanuela Marchetti per una serata dedicata ai falsi ricordi. Capiremo l'origine di uno degli inganni più ricorrenti che ci fa la nostra mente e applicheremo alcuni piccoli trucchi per p - facebook.com Vai su Facebook
Falsi ingressi, militare dell'Aeronautica condannato (anche alla rimozione dal grado): Truffa da 12mila euro.
Roma, falsi certificati medici per non andare al lavoro: condanna per il militare - Adducendo come scusa dei fantomatici problemi di salute, avvalorati anche da certificati medici, un maresciallo dell'Aeronautica Militare era riuscito a tenersi lontano dal posto di lavoro per oltre ... Si legge su ilgiornale.it
Patenti con falsi certificati medici: arrestato anche un medico dell'Aeronautica - E' Antonio Montanari, 56 anni, il tenente colonnello medico dell'Aereonautica militare arrestato dai carabinieri con la sua collaboratrice Zaluha Yevheniya, con l'accusa, si legge negli atti, di ... Lo riporta rainews.it