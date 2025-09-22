Falsa partenza Alla Fortitudo non basta Moore
PALLACANESTRO ROSETO 86 FORTITUDO BOLOGNA 82 LIOFILCHEM ROSETO: Robinson 13, Cinciarini 19, Donadoni 7, Petrovic 5, Cannon 10; Timperi 4, Landi 11, Tsetserukou, Sperduto 17, Sabatino; Brocco ne, Di Gregorio ne. All. Finelli. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 20, Sarto 8, Sorokas 5, Moretti 6; Della Rosa 6, Imbrò 12, Mazzola 17; Guiana ne, Barbieri ne. All Caja. Arbitri: Maschio, Lupelli, Picchi. Note: parziali 27-15, 45-37, 66-63. Tiri da due: Roseto 1529; Fortitudo 1233. Tiri da tre: 1533; 1226. Tiri liberi: 1115; 2226. Rimbalzi: 37; 34. ROSETO (Teramo) La Fortitudo inciampa all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: falsa - partenza
Falsa partenza per il Metrò del Mare: rinvio dei collegamenti marittimi nel Cilento
Marsiglia, falsa partenza: il Rennes resta in 10 per un'ora, ma passa al 91'
Allegri, falsa partenza. Ribaltone a casa Milan . Cremonese, che impresa
“Falsa” partenza a Cremona per l’Unieuro! Diciamo “falsa” in quanto oltre all’ inopinata sconfitta dell’esordio, le valutazioni al 20 di settembre non possono essere sicuramente pienamente indicative né tantomeno definitive. A Cremona i biancorossi, per l’occa - facebook.com Vai su Facebook
Derby, Romagnoli si prende la Lazio sulle spalle dopo la falsa partenza. E sogna di chiudere a Roma, ma… https://radiosei.it/articolo/derby-romagnoli-lazio-spalle-dopo-falsa-partenza-sogna-chiudere-a-roma/… - X Vai su X
Falsa partenza Alla Fortitudo non basta Moore.
Falsa partenza Alla Fortitudo non basta Moore - Gambe ancora un po’ pesanti, meccanismi ancora da oliare la Effe in difesa soffre ... Lo riporta msn.com
Fortitudo's false start: Moore isn't enough - The debut in the championship does not smile on the white and blues who start with the handbrake on and then come within a whisker of victory in Roseto ... Come scrive sport.quotidiano.net