Falsa partenza Alla Fortitudo non basta Moore

PALLACANESTRO ROSETO 86 FORTITUDO BOLOGNA 82 LIOFILCHEM ROSETO: Robinson 13, Cinciarini 19, Donadoni 7, Petrovic 5, Cannon 10; Timperi 4, Landi 11, Tsetserukou, Sperduto 17, Sabatino; Brocco ne, Di Gregorio ne. All. Finelli. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 20, Sarto 8, Sorokas 5, Moretti 6; Della Rosa 6, Imbrò 12, Mazzola 17; Guiana ne, Barbieri ne. All Caja. Arbitri: Maschio, Lupelli, Picchi. Note: parziali 27-15, 45-37, 66-63. Tiri da due: Roseto 1529; Fortitudo 1233. Tiri da tre: 1533; 1226. Tiri liberi: 1115; 2226. Rimbalzi: 37; 34. ROSETO (Teramo) La Fortitudo inciampa all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

