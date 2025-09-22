Fabregas ferma tutto il Como in campo deve parlare subito alla squadra | Solo così staremo meglio

Cesc Fabregas fa un discorso motivazionale al Como subito dopo il triplice fischio della sfida contro la Fiorentina. La squadra resta sul terreno del Franchi in cerchio: "Dobbiamo essere coraggiosi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ultimo acquisto. Il Como non si ferma. Preso anche Addai. Fabregas in pressing sul rossonero Thiaw

INTER-COMO 2-0 Cade con onore e a testa alta il Como a San Siro: finisce 2-0 per un'Inter non brillantissima ma matura e tagliente. I nerazzurri tengono il passo di Atalanta e Napoli, mentre la squadra di Fabregas resta ferma a 15 punti in classifica.

Il Bologna ferma Cesc Fabregas Italiano batte il Como grazie ad Orsolini #BolognaComo #SerieAEnilive #DAZN

Fabregas ferma tutto il Como in campo, deve parlare subito alla squadra: Solo così staremo meglio; Fabregas: A Como sono felice! Sul mercato non è ancora finita; Como, brutta tegola per mister Fabregas: Assane Diao si ferma per 5 settimane e dopo Cutrone saluta anche Gabrielloni.

Fiorentina-Como 1-2: rimonta lariana al Franchi, Pioli sempre più in crisi - Dopo Mandragora al 6°, Kempf al 65° e Addai al 94° regalano la vittoria ai lariani. Si legge su lifestyleblog.it