Fabiola Caprari Pmv | La famiglia è la bussola delle scelte politiche Nelle Marche si riparta da questo concetto

Anconatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEMARCIANO – «Nelle Marche la politica riparta da un principio semplice ma rivoluzionario: la famiglia come infrastruttura sociale. Non un fatto privato, ma la base su cui costruire politiche pubbliche capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone». Parole, pensieri e visione di Fabiola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabiola - caprari

Fabiola Caprari si dimette da assessore di Montemarciano, il sindaco Maurizio Grilli: «Resterà comunque consigliere»

Dimissioni di Fabiola Caprari, per l'opposizione «amministrare prevede unità di intenti. Ovvio che non ci fosse»

Parla Fabiola Caprari: «Mi sono dimessa per senso di responsabilità. In Regione per dare a Montemarciano una voce autorevole»

Chi era Fabiola Prosperini, la donna morta dopo essere caduta in mare con l’auto insieme alla famiglia - Aveva 45 anni Fabiola Prosperini, la donna morta in ospedale ieri, mercoledì 19 giugno, dopo 11 giorni di ricovero in condizioni gravissime. Secondo fanpage.it

Regionali, candidata Caprari si dimette da assessora comunale - A trenta giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale delle Marche prende ufficialmente il via la campagna elettorale di Fabiola Caprari, candidata con la lista civica Progetto Marche ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fabiola Caprari Pmv Famiglia