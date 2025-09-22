Fabiola Caprari Pmv | La famiglia è la bussola delle scelte politiche Nelle Marche si riparta da questo concetto
MONTEMARCIANO – «Nelle Marche la politica riparta da un principio semplice ma rivoluzionario: la famiglia come infrastruttura sociale. Non un fatto privato, ma la base su cui costruire politiche pubbliche capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone». Parole, pensieri e visione di Fabiola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
