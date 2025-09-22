Fabio Grosso recrimina l’episodio nel finale | Rigore? Forse serve accentuare per averlo
Fabio Grosso ha analizzato con lucidità la sconfitta del Sassuolo a San Siro, arrivata al termine di una prestazione che ha comunque lasciato segnali incoraggianti. Ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico neroverde ha sottolineato la difficoltà di affrontare una squadra come l’ Inter in un contesto simile: “ Non facile venire a giocare in questo stadio contro questo avversario e rimanere in gara fino alla fine. Tante cose positive, altre cose da migliorare su cui lavoreremo “. Il rammarico più grande è legato all’episodio nel finale, quando l’arbitro ha deciso di non concedere un calcio di rigore per una trattenuta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: fabio - grosso
Fabio Grosso: «Sono un esordiente in Serie A, con il Sassuolo mi sento pronto. A Conte chiesi di non convocarmi… Il rigore del 2006? Le parole non rendono le emozioni»
Sassuolo, parla Fabio Grosso: «Insieme ai ragazzi abbiamo fatto un campionato bellissimo, ci siamo meritati la promozione»
Colleferro, danneggiata l'auto del consigliere Fabio Patrizi con un grosso masso. Un gesto intimidatorio?
Fabio #Grosso: "Se l'arbitro avesse avuto un po' più di coraggio, ci poteva essere qualcosina per noi in area di rigore nel finale di gara contro l’#Inter. Ma dovevamo cercarlo anche noi con maggiore furbizia. Fatta una prestazione di personalità contro avversar - X Vai su X
Fabio Grosso si è lamentato del presunto fallo di Frattesi su Matic nei minuti di recupero di Inter-Sassuolo Per Luca Marelli la trattenuta c'è ma non è assolutamente da rigore perché Matic si lascia cadere molto tempo dopo #InterSassuolo #Rompipallone - facebook.com Vai su Facebook