Fabio Grosso recrimina l’episodio nel finale | Rigore? Forse serve accentuare per averlo

Fabio Grosso ha analizzato con lucidità la sconfitta del Sassuolo a San Siro, arrivata al termine di una prestazione che ha comunque lasciato segnali incoraggianti. Ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico neroverde ha sottolineato la difficoltà di affrontare una squadra come l’ Inter in un contesto simile: “ Non facile venire a giocare in questo stadio contro questo avversario e rimanere in gara fino alla fine. Tante cose positive, altre cose da migliorare su cui lavoreremo “. Il rammarico più grande è legato all’episodio nel finale, quando l’arbitro ha deciso di non concedere un calcio di rigore per una trattenuta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

