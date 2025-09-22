F1 Toto Wolff | Russell avrebbe potuto vincere la gara di Baku

Partito dal quinto posto in griglia, George Russell ha concluso al secondo posto il GP di Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Baku, il britannico si è prodotto in una grande gara con la Mercedes e, a detta del Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff, avrebbe potuto anche contrastare l’olandese Max Verstappen (Red Bull), fosse partito più avanti. “ La nostra prima analisi ha mostrato che eravamo a un decimo da Max in termini di prestazioni pure. Quindi penso avrebbe potuto fare gara di testa “, le prime parole ai media di Wolff. “ Difficile stabilire, chiaramente, nella realtà dei fatti questa valutazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 toto wolff russell avrebbe potuto vincere la gara di baku

