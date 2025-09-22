F1 promossi e bocciati GP Azerbaijan Sainz da bacio accademico Ferrari da zero spaccato
Il Gran Premio di Azerbaigian di F1 si è risolto con la vittoria di Max Verstappen davanti a George Russell e a Carlos Sainz. Viceversa, weekend negativo per McLaren e Ferrari. Chi sono i promossi e i bocciati dell’appuntamento del Mar Caspio? PROMOSSI. VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Un fine settimana dominato in lungo e in largo, come quando spadroneggiava. Siamo a due netti successi consecutivi, che oltre a confermare il suo status di miglior pilota del Circus, generano qualche grattacapo alla non più così invincibile McLaren. Non è che l’olandese, zitto zitto, rimetterà in discussione la sua abdicazione? SAINZ Carlos (Williams) – Una stagione sin qui opaca, nella quale è stato perennemente eclissato dal compagno di squadra, lo vede finalmente brillare di luce propria. 🔗 Leggi su Oasport.it
