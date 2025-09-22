F1 Ferrari il 2025 è una corvée! -7 all’Alba come quando si contavano i giorni alla fine della Naja

La Ferrari esce livida dal Gran Premio di Azerbaigian, ammaccata da tutte le bastonate prese. Il weekend del Mar Caspio ha seguito il leitmotiv dell’intero 2025. Grandi aspettative, dichiarazioni improntate alla fiducia dopo i riscontri preliminari. Però, appena si passa dai pour-parler ai fatti, arrivano solo mazzate. “Abbiamo avuto un problema alla power unit di Leclerc” si è sentito dire. Un problema definito “marginale”, che però ha impedito di sorpassare. Evidentemente, questo calo di potenza, deve avere avuto ripercussioni anche sul motore dell’altra Rossa, quella di Hamilton, a sua volta incapace di effettuare qualsiasi sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Ferrari il 2025 è una corvée! “-7 all’Alba”, come quando si contavano i giorni alla fine della Naja

