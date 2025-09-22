F1 Christian Horner saluta la Red Bull | buonuscita milionaria per il manager britannico
Ci sono i crismi dell’ufficialità. Christian Horner lascia la Red Bull, dopo un sodalizio durato 20 anni. Con il manager britannico alla guida del team di Milton Keynes, sono arrivati ben 14 titoli mondiali in F1. La chiusura di un’era e l’inizio di una nuova avventura. “ Oracle Red Bull Racing annuncia che il Team Principal e CEO Christian Horner lascerà il team oggi stesso “, s i legge nella nota ufficiale. Un rapporto chiuso in maniera burrascosa, dopo essere stato allontanato lo scorso 9 luglio e sostituito da Laurent Mekies, Team Principal della Racing Bulls. I riscontri sono stati impressionanti: 6 Campionati Costruttori e 8 Piloti, 124 vittorie, 287 podi e 107 pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: christian - horner
