Gli F-35 svolgono un ruolo cruciale ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei numerosi partner Usa che hanno ricevuto questi velivoli stealth. C'è però un enorme problema da considerare: le catene di approvvigionamento dalle quali dipende lo sviluppo dei suddetti caccia ruotano attorno alla Cina. Detto altrimenti, Pechino domina il settore delle Terre Rare e ha una forte presa sul programma di aggiornamento dell'F-35. Il Dragone può quindi mettere a repentaglio il piano di sicurezza nazionale non solo di Washington, ma anche dei suoi numerosi partner. L'aggiornamento dell'F-35 e la variabile Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F-35 "controllati" dalla Cina: lo scacco matto di Pechino agli Usa