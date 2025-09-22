Export e vendite in crescita nonostante il caro energia

SONO 248 LE INDUSTRIE che producono ceramica in Italia e che danno lavoro a 25.980 addetti, con una propensione all’export tra le più forti tra i settori manifatturieri italiani. Piastrelle di ceramica, sanitari, stoviglie, materiali refrattari e laterizi nel 2024 hanno fatturato insieme 7,5 miliardi di euro, di cui oltre il 70% deriva da vendite oltre confine. In termini produttivi, l’industria ceramica italiana si mantiene infatti su livelli simili a quelli registrati nel 2023. Per quanto riguarda il settore delle piastrelle di ceramica, le aziende industriali presenti in Italia sono 122. Di queste, 68 sono localizzate in provincia di Modena e Reggio Emilia, 10 nelle rimanenti province della Regione Emilia-Romagna e 44 nelle restanti regioni italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Export e vendite in crescita nonostante il caro energia"

In questa notizia si parla di: export - vendite

Borsa: Milano tiene con Stm e le banche, vendite sull'export

Borsa: Milano tiene con Stm e le banche, vendite sull'export

Mercato interno, frenata e dazi: i conti semestrali confermano vendite in calo. I gruppi virano sull’export di semilavorati: il governo studia contromisure - facebook.com Vai su Facebook

#Export, il #Lazio traina l'Italia: per @istat_it, nei primi sei mesi dell’anno la regione aumenta del 17,4% le vendite all'estero. Ne parliamo su @ilmessaggeroit: https://tinyurl.com/mry5v96d #12Settembre #Unindustria @ilmessaggeroit - X Vai su X

Export e vendite in crescita nonostante il caro energia; Ortofrutta, export in crescita nel 2025, nonostante crisi e sfide globali; Nonostante dazi e incertezze, l’export del Fvg cresce del 6,6%, tra i migliori in Italia.

"Export e vendite in crescita nonostante il caro energia" - SONO 248 LE INDUSTRIE che producono ceramica in Italia e che danno lavoro a 25. Si legge su msn.com

Boom dell’export italiano grazie… ai dazi USA: l’Istat smonta la narrativa catastrofista di sinistra - Le ultime stime dell’Istat riportano un quadro generale dell’economia italiana parecchio interessante. strettoweb.com scrive