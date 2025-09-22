Expo 2015 | 10 anni dopo Nutrizione Innovazione Sostenibilità

ge:kolumbus:liberoquotidiano:44213815 Si è svolto a Milano l’evento di Federalimentare, . A Palazzo Visconti rappresentanti del mondo accademico, scientifico, associativo e istituzionale si sono confrontati sull’eredità di Expo 2015 e sulle tematiche fondamentali che accompagnarono l’Esposizione Universale milanese quali: alimentazione, sostenibilità, salute e nutrizione. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44213819 A distanza di 10 anni è emerso come Expo 2015 non sia stato un evento espositivo ma un progetto globale che ha dato il via all’innovazione nel settore alimentare, gettando le basi per il suo progresso e il suo sviluppo fin dalla scelta del tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

