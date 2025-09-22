Ex Milan Mastour si racconta | Ecco perché non sono diventato …

L'intervista a Sportweek dell'ex stellina del Milan Hachim Mastour. Tra obiettivi e ricordi, ecco il racconto del trequartista. L'intervista a Sportweek dell'ex stellina del Milan Hachim Mastour. Tra obiettivi e ricordi, ecco il racconto del trequartista. Video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Mastour si racconta: “Ecco perché non sono diventato …”

In questa notizia si parla di: milan - mastour

Ex Milan, Mastour si racconta: “Voglio il Mondiale” | VIDEO

Ex Milan, Mastour di nuovo in campo: giocate contro il Bologna | VIDEO

Ex Milan, Bellanova: “Da tifoso interista, auguro loro il meglio” - facebook.com Vai su Facebook

L'ex Milan Hachim Mastour torna in campo: ecco com'è andato il debutto col Virtus Verona; Mastour trova un’altra porta chiusa, l’ex compagno al Milan racconta: “Ci ha messo del suo”; Il paragone con Neymar e il rapido declino, Hachim Mastour si racconta: Mi dissero che non avrei più giocato a calcio.

Ex Milan e Juventus, Matri: "Conte mi fece svenire, Pirlo il re degli scherzi, attendo spiegazioni da Allegri" - L'ex attaccante di Juventus e Milan ha dichiarato: "In bianconero con Antonio Conte svenni in allenamento. calciomercato.com scrive