Evgenia Arbugaeva | Le persone che vivono nell' Artico parlano di meno e osservano di più Sanno di essere fragili

Vanityfair.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con le sue fotografie descrive un mondo fragile ed epico, quello dell'Artico, del rapporto con la natura, la distanza, il buio, di cui lei è testimone e narratrice. In mostra al SI FEST di Savignano sul Rubicone ci ha raccontato il ruolo del fotografo e il senso di questo luogo estremo e fiabesco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Evgenia Arbugaeva: «Le persone che vivono nell'Artico parlano di meno e osservano di più. Sanno di essere fragili»

