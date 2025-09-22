Evgenia Arbugaeva | Le persone che vivono nell' Artico parlano di meno e osservano di più Sanno di essere fragili
Con le sue fotografie descrive un mondo fragile ed epico, quello dell'Artico, del rapporto con la natura, la distanza, il buio, di cui lei è testimone e narratrice. In mostra al SI FEST di Savignano sul Rubicone ci ha raccontato il ruolo del fotografo e il senso di questo luogo estremo e fiabesco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Oltre alla mostra open air in Piazza Borghesi delle immagini realizzate per la multiutility 20 anni fa dal grande fotografo recentemente scomparso, l'impegno è rivolto al sostegno della mostra 'Hyperborea' di Eugenia Arbugaeva sugli effetti dei cambiamenti cli
