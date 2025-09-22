Evelyn Palla | chi è la donna italiana nominata capo delle ferrovie tedesche
Riportare i treni tedeschi in orario. Questa è la nuova sfida della prima donna nominata alla guida del gruppo tedesco dei trasporti ferroviari Deutsche Bahn: l'italiana Evelyn Palla. Il ministro dei trasporti tedesco Patrick Schniederm l'ha nominata ceo per provare a migliorare la situazione di. 🔗 Leggi su Today.it
Chi è Evelyn Palla, CEO di Deutsche Bahn: prima donna alla guida del colosso ferroviario tedesco - La manager italiana di 51 anni, originaria di Bolzano, avrà il difficile compito di risanare il colosso ferroviario tedesco ... Secondo tg.la7.it
La manager italiana Evelyn Palla chiamata alla guida delle (inefficienti) ferrovie tedesche - Evelyn Palla, una manager italiana di 51 anni originaria di Bolzano, è stata nominata alla guida della Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche. Da blitzquotidiano.it