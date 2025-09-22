Evelyn Palla | chi è la donna italiana nominata capo delle ferrovie tedesche

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riportare i treni tedeschi in orario. Questa è la nuova sfida della prima donna nominata alla guida del gruppo tedesco dei trasporti ferroviari Deutsche Bahn: l'italiana Evelyn Palla. Il ministro dei trasporti tedesco Patrick Schniederm l'ha nominata ceo per provare a migliorare la situazione di. 🔗 Leggi su Today.it

