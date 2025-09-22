Evade i domiciliari tagliando il braccialetto elettronico | 19enne arrestato a Pontedera
Pontedera, 22 settembre 2025 - È stato un agente del commissariato di polizia di Pontedera fuori servizio a mettere fine alla fuga di un diciannovenne che, dopo aver evaso gli arresti domiciliari tagliando il braccialetto elettronico, è stato individuato e arrestato a Pontedera. Il giovane, di origini magrebine e residente a Fornacette, era agli arresti domiciliari per rapina aggravata. La sua evasione, avvenuta nella serata di venerdì, ha fatto scattare immediatamente l'allarme. La mattina seguente, un poliziotto del commissariato di Pontedera, mentre faceva ritorno al lavoro, lo ha notato seduto a una pensilina del bus in compagnia di due connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
