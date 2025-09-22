Europa Verde eletti i nuovi organi dirigenti a Messina | Carbone e Gussio coportavoce

Andrea Carbone e Katia Gussio nuovi coportavoci provinciali di Europa Verde a Messina. Sono stati eletti all'unanimità dall'assemblea che si è tenuta ieri, alla presenza della coportavoce Regionale Alessandra Minniti. Un momento di confronto e rinnovamento che ha sancito la nuova linea politica e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

