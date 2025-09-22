europa orso e castro a caccia del primo gol

Sabato da statistiche storiche, quello del Bologna. All’interno della seconda vittoria casalinga consecutiva, che sistema classifica e umori dopo i ko esterni con Roma e, soprattutto, Milan, arriva la presenza numero 452 di De Silvestri in serie A: eguagliato un certo Roberto Baggio. Ma i volti da copertina sono soprattutto Riccardo Orsolini e Santiago Castro. Dopo una gara senza tiri in porta e occasioni contro il Milan, con il Genoa si attendevano segnali di crescita e riscatto: serviti. Orso bussa ancora, nel giorno della sua presenza numero 250: rete numero 67 in serie A, raggiunto Beppe Signori a quota 67 reti in A all’undicesimo posto nella storia dei migliori marcatori del Bologna nel torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

