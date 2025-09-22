Ettore diventa direttore creativo in Il Paradiso delle Signore | tensioni tra Adelaide e Umberto
La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore continua a coinvolgere il pubblico con una serie di eventi sorprendenti e nuovi sviluppi narrativi. In questa fase, si evidenziano importanti cambiamenti nei personaggi principali, colpi di scena e tensioni che alimentano le trame quotidiane. L’attenzione si concentra su protagonisti come Ettore, Adelaide, Caterina, Rosa e altri ancora, ciascuno alle prese con sfide personali e professionali. La programmazione settimanale prevede episodi inediti dal 22 al 26 settembre 2025, trasmessi su Rai 1 alle ore 16:00, con repliche disponibili sulla piattaforma RaiPlay. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Il Paradiso delle Signore, le trame dal 22 al 26 settembre 2025; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025; Ettore Sottsass: il design come atto poetico.
Nella settimana che va dal 22 al 26 settembre 2025, Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori
Ettore Marchesi, il nuovo creativo cosmopolita de Il Paradiso delle Signore