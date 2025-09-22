La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore continua a coinvolgere il pubblico con una serie di eventi sorprendenti e nuovi sviluppi narrativi. In questa fase, si evidenziano importanti cambiamenti nei personaggi principali, colpi di scena e tensioni che alimentano le trame quotidiane. L’attenzione si concentra su protagonisti come Ettore, Adelaide, Caterina, Rosa e altri ancora, ciascuno alle prese con sfide personali e professionali. La programmazione settimanale prevede episodi inediti dal 22 al 26 settembre 2025, trasmessi su Rai 1 alle ore 16:00, con repliche disponibili sulla piattaforma RaiPlay. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Ettore diventa direttore creativo in Il Paradiso delle Signore: tensioni tra Adelaide e Umberto