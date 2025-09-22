EtnofilmFest a Este la mostra internazionale di cinema documentario etnografico
EtnofilmFest il 4 e 5 ottobre 2025. Come una fenice l'ETNOFILMfest, festival dedicato alle produzioni di documentari etnografici, riparte da dove aveva avuto inizio: la città di Este.ETNOFILMfest da sempre dedicato alla promozione della cultura e della diversità attraverso il linguaggio del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: etnofilmfest - este
Comune di Este ETNOFILMfest 2025 – 13ª Mostra del Cinema Documentario Etnografico Il Comune di Este, in collaborazione con Etnodramma, è lieto di invitare la cittadinanza alla nuova edizione dell'ETNOFILMfest, un appuntamento che da anni valorizz - facebook.com Vai su Facebook
