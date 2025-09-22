Estate addio la svolta definitiva verso l’autunno | cosa succede

Ilgiornale.it | 22 set 2025

La data odierna non è simbolica soltanto perché oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 20.19 entreremo ufficialmente nell' autunno astronomico (ossia l'equinozio, giorno e notte con la stessa durata) ma perché, a livello atmosferico, la nuova stagione sta irrompendo sull'Italia con tutta la sua forza spazzando velocemente l'ultimissimo sussulto estivo che abbiamo vissuto fino a domenica. Una violenta perturbazione, infatti, colpirà tutta Italia a suon di piogge, temporali, nubifragi e calo termico. Fino a 10°C in meno. Il satellite mostra la perturbazione che dalla Francia ha fatto ingresso sui nostri mari portando con sé aria molto fresca di estrazione atlantica che, oltre al maltempo, sta facendo scendere repentinamente le temperature anche di 10°C in meno rispetto ai valori di 24 ore fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

