Minsk si svela ai visitatori come una città di contrasti affascinanti, dove l’architettura sovietica monumentale convive con spazi verdi rigogliosi e una cultura viva che emerge prepotentemente dalle sue strade. La capitale della Bielorussia, ricostruita quasi completamente dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, rappresenta oggi un laboratorio urbano unico dove storia e modernità si intrecciano in maniera sorprendente. Tre giorni nella città permettono di immergersi completamente nell’atmosfera di questa metropoli di due milioni di abitanti, scoprendo tesori nascosti e vivendo esperienze autentiche che restano impresse nella memoria. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Esplora l’Europa: itinerario alla scoperta di Minsk