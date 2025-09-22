Esordio perfetto | Riccione Women 2-0 al Gatteo avanti in Coppa

Con un limpido 2-0 sul Gatteo Mare Femminile, il Riccione Women inaugura la stagione di Coppa Italia. Domenica 21 settembre, le ragazze guidate da Lulù Oliveira hanno dominato sul terreno avversario, assicurandosi i primi tre punti e consolidando ambizioni che affondano le radici in un progetto tecnico sempre più strutturato. Primo passo vincente La trasferta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Esordio perfetto: Riccione Women 2-0 al Gatteo, avanti in Coppa

