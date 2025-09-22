Esonerato Cangelosi Braglia in panchina | Siamo da primi posti

Intanto il Perugia dopo la sconfitta di Ravenna ha esonerato Vincenzo Cangelosi ed al suo posto ecco Piero Braglia. La società umbra ha affidato la panchina a un tecnico di grande esperienza, reduce da una carriera con oltre mille presenze tra Serie B e Serie C. Braglia porta con sé un bagaglio di promozioni e risultati significativi: tra i traguardi più noti, le promozioni in B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro. Un curriculum che include anche esperienze con Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso. Braglia lo scorso 4 settembre si era dimesso dal Rimini. Il tecnico di Grosseto era già in città da ieri mattina e ha firmato il contratto che lo legherà al club di Pian Di Massiano fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

