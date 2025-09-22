Esondazione del Seveso a Meda mamma e bambina salvate con elicottero a Milano bambini evacuati con anfibio | VIDEO

Una mamma e la sua bambina sono state salvate con l’elicottero a Meda, a Milano in zona Niguarda 300 bambini di una scuola sono stati evacuati con l’uso di un mezzo anfibio dei Vigili del fuoco. Maltempo, due interventi spettacolari dei Vigili del fuoco a Meda e Milano per portare in salvo bambini Tra i . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

