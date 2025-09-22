Esonda il Seveso mamma si rifugia sul tetto dell'auto con il bimbo di 10 mesi in Brianza

A recuperare mamma e bimbo sul tetto della loro automobile a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) sono stati i vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia, che hanno calato dall'alto una culla trasportabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nubifragio in Lombardia, esonda il Seveso a Lentate: “Allagate case e cantine”

Il Seveso esonda a Lentate: evacuate (ancora) due famiglie che vivono vicino al fiume

Nubifragi in Lombardia, ritardi e cancellazioni a Orio, allagamenti a Como. Esonda il Seveso, famiglie evacuate

