Esine (Brescia), 21 settembre 2025 – Giocare d’azzardo con la vita, mettendo in conto il rischio di farsi male, molto male, nella migliore delle ipotesi, se non di lasciarci le penne. Un ventitreenne è caduto da un’auto in corsa sulla quale era salito per gioco ed ora è gravissimo in ospedale. È successo ieri mattina all’alba in Valcamonica, a Esine. Erano le cinque e mezza quando è scattato l’allarme in via Campassi, dove quattro ventenni - ragazzi dai 19 ai 24 anni, studenti universitari, o con un lavoro, incensurati e nessun problema con la giustizia - si stavano divertendo realizzando filmati dal tettuccio di una Fiat Panda di uno di loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esine, a 23 anni cade dal tettuccio dell’auto in corsa per una “challenge”: ecco il video della folle sfida