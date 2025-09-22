Escursionista colto da malore sul Corno Grande | intervento del Soccorso Alpino VIDEO

Un escursionista di 33 anni della provincia di Frosinone è stato soccorso nella mattinata di domenica 21 settembre lungo la direttissima che porta al Corno Grande del Gran Sasso, a Campo Imperatore.Durante la salita, l'uomo ha accusato forti crampi che lo hanno bloccato a quota elevata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

