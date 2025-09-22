Esce in retro e non vede la moto | centauro sbalzato per 10 metri morto sul colpo

A poco più di un'ora dalla morte di Michela Righetto, 27 anni, un altro incidente ha funestato una maledetta domenica sulle strade bresciane. A Castel Venzago di Lonato ha perso la vita il 55enne Paolo Brignani: abitava a Solferino e alle 17, quando è avvenuto lo schianto, stava percorrendo Via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: esce - retro

Esce oggi in Italia 'A Complete Unknown', il film di James Mangold che racconta i primi anni di carriera di Bob Dylan, tra New York e Newport. L'ha visto il nostro dylaniano Nicolò Villani, che ci racconta qualche aspetto del film e come se l'è cavata Timothée C - facebook.com Vai su Facebook

Esce in retro e non vede la moto: centauro sbalzato per 10 metri, morto sul colpo; Honda pronta a espandere la sua gamma retrò: nuovi modelli in arrivo?; La endurona retrò BMW R 12 G/S è pronta. Ecco come sarà.

Esce dal parcheggio in retromarcia e non vede che arriva una moto - Il centauro e’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso. Segnala laprovinciadibiella.it