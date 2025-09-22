errori in verona juventus rapuano scende in serie b stop per il var aureliano gazzetta

Continuano a fioccare errori arbitrali in questo avvio di campionato, questa volta è il turno di Verona-Juventus. La gazzetta dello Sport Scrive “Un film già visto: se per Milan-Bologna (impatto LucumiNkunku «non è niente» dissero a Lissone) sono stati fermati o “spostati” Matteo Marcenaro (stop) e il Var Michael Fabbri (IV° in B), ecco che per Verona-Juventus succederà praticamente o quasi la stessa cosa per Antonio Rapuano (arbitro) e Gianluca Aureliano (Var). Il tutto, venendo alla gara del Bentegodi, per non aver visto una chiara condotta violenta (Orban-Gatti) e aver definito rigore un colpo di braccio (Joao Mario) che era più da palla improvvisa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

