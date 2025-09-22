La tennista Sara Errani intervistata dal Corriere dello Sport dopo la vittoria dell’Italia alla Billie Jean King Cup ieri contro gli Stati Uniti. Errani: «Cerco di aiutare tutte, ho ancora dei sogni per la mia carriera». Da fuori è incredibile l’apporto che dà alle ragazze e a Jasmine Paolini in particolare. Quanto crede sia importante ciò che fa? « Cerco di aiutare tutte. Ovviamente di recente ho visto tutti i match di Jasmine quindi provo ad aiutarla il più possibile in un momento dove sta ancora cercando un nuovo allenatore. Parliamo molto di tennis e lei tra allenamenti e partite è sempre molto ricettiva ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Errani: «A volte mi sembra esagerato chiedere di realizzare altri sogni, ma mi è rimasto ancora qualcosa…»