ERO UN BULLO il romanzo che parla ai ragazzi

La vera storia di Daniel Zaccaro, raccontata nel romanzo bestseller di Franzoso, entra nelle scuole per aiutarci a riflettere, indicare una via di uscita, riaccendere la speranza Ero un bullo, il romanzo che parla ai ragazzi. Una storia vera, intensa e capace di emozionare: quella di Daniel Zaccaro, un ragazzo che tutti consideravano perduto e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bullo - romanzo

La forza di ERO UN BULLO, «romanzo da far leggere in tutte le scuole»

“Ogni mattina a Jenin”, di Susan Abulhawa. Bellissimo romanzo che apre la mente dal punto di vista storico e umano. Sicuramente fa riflettere sul privilegio di essere nati nella parte fortunata del mondo. Ho trovato la traduzione a tratti un po’ macchinosa, costri - facebook.com Vai su Facebook

ERO UN BULLO, il romanzo che parla ai ragazzi; MGS Triveneto | Ero un bullo; ERO UN BULLO. La vera storia di Daniel Zaccaro: un libro che tutti dovrebbero leggere. De Agostini editore.