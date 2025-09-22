Erika Kirk | Perdono l’assassino di mio marito Charlie è ciò che Cristo ha fatto

Erika Kirk, vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, assassinato a settembre, ha pubblicamente perdonato l’omicida del marito durante il funerale avvenuto a Glendale, in Arizona. Di fronte a migliaia di persone, la moglie ha dichiarato tra le lacrime: Lo perdono perché è ciò che Cristo ha fatto, ed è ciò che Charlie avrebbe fatto. Charlie Kirk, co-fondatore di Turning Point USA, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre parlava alla Utah Valley University il 10 settembre. La sua morte ha scosso il panorama politico americano, intensificando il dibattito sulla violenza politica e la sicurezza delle figure pubbliche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

