Erika Kirk perdona l’assassino di suo marito Charlie | un momento di grande emozione

Grande commozione alla commemorazione funebre di Charlie Kirk: la moglie Erika perdona l’assassino per seguire la volontà di Cristo. Una standing ovation tra applausi e una generale profonda commozione si è elevata ieri durante la commemorazione funebre di Charlie Kirk, quando sua moglie Erika ha pronunciato parole di perdono per l’assassino di suo marito. A. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

