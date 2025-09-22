Equipaggio e nave non superano l' esame sulla sicurezza la Athos fermata al porto di Termini
Per verificare le condizioni di sicurezza a bordo, i membri dell’equipaggio ha dovuto fare un’esercitazione sulla sicurezza sotto la supervisione della guardia costiera che li ha bocciati. È stato disposto il fermo della nave cargo “Athos”, battente la bandiera di Antigua e Barbuda, che dovrà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
