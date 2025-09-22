Equinozio turbolento | piogge e vento segnano il debutto dell’autunno
L’autunno irrompe con uno strappo netto: una perturbazione atlantica inaugura la cosiddetta tempesta equinoziale, pronta a ribaltare in poche ore l’illusione d’estate e a imporre piogge, venti burrascosi e un sensibile crollo delle temperature sull’intero Paese. La svolta atmosferica La linea di difesa anticiclonica che finora aveva garantito cieli tersi cede in fretta sotto la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
