Equinozio d’autunno | tradizioni e misteri
Roma, 22 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre 2025 alle 20:19 ora italiana si verificherà l’ equinozio d’autunno, il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, un passaggio astronomico che segna l’inizio della nuova stagione, da millenni al centro di osservazioni diventati riti e tradizioni intrise di una profonda valenza simbolica. L’equilibrio tra luce e buio è stato interpretato come un simbolo di chiusura di un ciclo e apertura di un altro, un confine sottile che molte culture hanno celebrato con feste e cerimonie di saluto alla luce, pronta a trasformarsi con l’arrivo dell’autunno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
