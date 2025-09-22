Equinozio d' autunno cambio stagione il 22 settembre Perché quest' anno l' estate è durata un giorno in più

Addio estate, benvenuto autunno astronomico, che quest'anno inizia lunedì 22 settembre 2025 alle 20.20, in concomitanza con l?equinozio d?autunno. In quel preciso momento,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Equinozio d'autunno, cambio stagione il 22 settembre. Perché quest'anno l'estate è durata un giorno in più

In questa notizia si parla di: equinozio - autunno

L’orologio più grande del mondo si trova a Roma: ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno

