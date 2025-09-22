Equinozio 2025, il segreto della meridiana nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

L’equinozio d’autunno 2025 cadrà il prossimo 22 settembre alle 20:19, segnando così quel momento astronomico nel quale notte e giorno avranno la stessa durata, facendo sì che possiamo salutare definitivamente ed ufficialmente l’estate: a Roma, questo fenomeno non è soltanto un fatto celeste, ma anche un’esperienza concreta grazie alla meridiana della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Un capolavoro di scienza che da oltre tre secoli segna con precisione questo passaggio. Scopriamolo insieme. Leggi anche: — Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere La “Linea Clementina”: quando la luce incontra la storia. 🔗 Leggi su Funweek.it