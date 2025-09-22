Ep672 – La giornata di Pontida | da Salvini pacifista a Vannacci e la X Mas – Il monito di Leone XIV ai potenti | Si lavori per la pace

La giornata di Pontida: da Salvini e “mai i nostri figli a combattere in Ucraina” all’omaggio a Kirk, fino a Vannacci e la X Mas. Il monito di Leone XIV ai potenti della terra: “Chi ama i popoli lavora per la pace, i governanti siano liberi dalla tentazione di trasformare la ricchezza in armi”. Pellegrini risorge e regala il derby della Capitale alla Roma, Lazio al terzo ko in 4 gare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.672 – La giornata di Pontida: da Salvini pacifista a Vannacci e la X Mas – Il monito di Leone XIV ai potenti: “Si lavori per la pace”