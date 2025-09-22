Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer

A sette giorni dallo sfogo che ha infiammato la trasmissione, Enzo Iacchetti torna a È Sempre Cartabianca, pronto al bis nel talk di Bianca Berlinguer. Anticipazioni e ospiti del 23 settembre 2025. Nel corso della puntata, per un confronto sull’attuale situazione internazionale, si collegherà da New York il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, in America per l’Assemblea Generale dell’ONU. Lo scenario geopolitico resterà centrale anche nel dibattito. In agenda al vertice – che vede coinvolti i rappresentanti di 150 Paesi, tra cui Giorgia Meloni – c’è la questione palestinese e la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer

