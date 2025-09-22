Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer

Davidemaggio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sette giorni dallo sfogo che ha infiammato la trasmissione, Enzo Iacchetti torna a È Sempre Cartabianca, pronto al bis nel talk di Bianca Berlinguer. Anticipazioni e ospiti del 23 settembre 2025. Nel corso della puntata, per un confronto sull’attuale situazione internazionale, si collegherà da New York il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, in America per l’Assemblea Generale dell’ONU. Lo scenario geopolitico resterà centrale anche nel dibattito. In agenda al vertice – che vede coinvolti i rappresentanti di 150 Paesi, tra cui Giorgia Meloni – c’è la questione palestinese e la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

enzo iacchetti torna da bianca berlinguer

© Davidemaggio.it - Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset

Tintoria live dal Castello di Milano con Enzo Iacchetti

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa, Carlo Sangalli…

Enzo Iacchetti torna a È sempre Cartabianca dopo lo scontro su Gaza: Non mi pento di nulla, rifarei tutto; Enzo Iacchetti rilancia dopo il video dello scontro con Eyal Mizrahi, avevo davanti un bugiardo ignorante; Enzo Iacchetti contro l'israeliano Eyal Mizrahi: Str..., vengo giù e ti prendo a pugni.

enzo iacchetti torna biancaEnzo Iacchetti torna a È sempre Cartabianca dopo lo scontro su Gaza: “Non mi pento di nulla, rifarei tutto” - it anticipa che martedì 23 settembre Enzo Iacchetti tornerà nello studio di È sempre Cartabianca, una settimana esatta dopo lo scontro con Eyal ... Si legge su fanpage.it

enzo iacchetti torna biancaRetroscena TvBlog: È Sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti di nuovo in studio. Tutti gli ospiti di Berlinguer - Enzo Iacchetti torna nello studio di È Sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer, in onda domani 23 settembre. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Enzo Iacchetti Torna Bianca