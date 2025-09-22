Entra in travaglio ma non riesce ad arrivare in ospedale | 27enne partorisce in auto al telefono con il 118

Una giovane di 27 anni non è riuscita a raggiungere l'ospedale prima del parto e così, supportata al telefono dal 118, ha dato alla luce in auto la sua bimba. La storia arriva dalla Toscana. La piccola e la sua mamma sono in buone condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

