Entra in travaglio ma non riesce ad arrivare in ospedale | 27enne partorisce in auto al telefono con il 118

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane di 27 anni non è riuscita a raggiungere l'ospedale prima del parto e così, supportata al telefono dal 118, ha dato alla luce in auto la sua bimba. La storia arriva dalla Toscana. La piccola e la sua mamma sono in buone condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: entra - travaglio

entra travaglio riesce arrivareEntra in travaglio ma non riesce ad arrivare in ospedale: 27enne partorisce in auto al telefono con il 118 - Una giovane di 27 anni non è riuscita a raggiungere l'ospedale prima del parto e così, supportata al telefono dal 118, ha dato alla luce in auto la sua ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Entra Travaglio Riesce Arrivare