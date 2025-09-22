Enrico Ditto Azione | Basta violenza verbale contro i napoletani

"È da disturbo bipolare quello che puntualmente accade a Pontida e che anche quest'anno si ripete nel classico inguardabile teatrino delle parti. I cori contro i napoletani, che qualcuno vorrebbe derubricarle come sfottò da stadio, cadono però questa volta in un momento storico diverso in cui la maggioranza al Governo anziché condannare la violenza verbale senza sé e senza ma prova ad attribuirla ad una sola parte politica". Lo afferma l'imprenditore partenopeo Enrico Ditto, responsabile Formazione e lavoro di Azione in Campania. "In questo clima, il tornaconto in termini di consenso dovrebbe essere accantonato in nome del buon senso.

