Un lago del Minnesota è stato invaso da enormi pesci rossi mutanti. Come riporta il DailyMail nella città di Edina, sobborgo della capitale Minneapolis, non lontanissima dai Grandi Laghi, gli amministratori locali stanno ripulendo il lago di Cornelia da dei pesci rossi grossi come trote. Solo nel 2025 le autorità hanno tirato fuori più di 8.500 pesci rossi che misurano oltre 30 centimetri. Nel 2023 gli esemplari tolti dal laghetto era circa 50.000, ma a quanto pare ogni singolo pesce mutante oggi pesa di più e il peso della pesca del 2025 rispetto a quello del 2023 rimane identico. Il problema di questa presenza “aliena” risale, a quanto pare, all’abitudine di molti abitanti del luogo che nei decenni hanno svuotato i loro acquari con graziosi pesciolini rossi dentro al lago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enormi pesci rossi ‘mutanti’ invadono il lago di Cornelia: sono grandi come trote e sono finiti lì per un motivo