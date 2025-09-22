Ennesimo colpo ai danni di un Postamat | indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo assalto agli sportelli Postamat in provincia di Avellino. Poco prima delle cinque di stamattina, utilizzando il sistema della “marmotta”, è stato fatto esplodere quello dell’ufficio postale di Trevico. Il boato ha svegliato i residenti di piazza Garibaldi. I carabinieri della Stazione di Flumeri hanno avviato le indagini e chiesto l’intervento degli artificieri dell’Arma. Il sindaco del piccolo comune irpino, Nicolino Rossi, si è messo in contatto con la Direzione provinciale di Poste Italiane per chiedere il ripristino del servizio in tempi rapidi: come accaduto in altri comuni, la messa fuori uso dello sportello erogatore, provoca gravi disagi alla popolazione, in modo particolare alle persone anziane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ennesimo colpo ai danni di un Postamat: indagano i Carabinieri

